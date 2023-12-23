لعبة «الهايروب» تجذب المغامرين في شرم الشيخ.. على ارتفاع 50 مترا

يبحث المغامرون بشكل دائم عن الألعاب الأكثر إثارة، للاستمتاع بأوقاتهم وكسر الروتين والملل، وإشباع الفضول لديهم في تجربة كل ما هو جديد، وهو ما يجدونه في لعبة «الهايروب» بشرم الشيخ، والتي تجذب أنظار الكثير من السائحين، ويسعون لتجربتها.

ما هي لعبة الهايروب؟

الهايروب هي لعبة مليئة بروح المغامرة، وتناسب مختلف الأعمار، حيث يكون اللاعب معلقا على ارتفاع 50 مترا، ومؤمن بسترة نجاة وحبال مربوطة حول جسمه، ويقوم بالعبور على قطع من الأخشاب أسطوانية الشكل، كما يوجد إطارات معلقة بحبال في الهواء ومدعمة بأسلاك رفيعة، يقوم اللاعب بالقفز عليها أيضا.

وتساهم «الهايروب» في جذب السياح بأعمار مختلفة، بناء على حديث عماد مسعود مدرب العبة، لـ«الوطن»، والذي جربها لأول مرة بدولة المغرب، وحين وجدها في شرم الشيخ عمل بها مدربا لحبه في المغامرة والمتعة التي يشعر بها.

مراحل لعب الهايروب

وأشار «مسعود» إلى أن اللعبة ترتفع لمسافة 5 طوابق بمعدل 50 مترًا، ويقوم اللاعب بلعبها على 3 مراحل، المرحلة الأولى ارتفاعها بسيط لا يتعدى 5 أمتار، وهي تعد الأقل خطورة، ويسير فيها اللاعب على قطع من الأخشاب والأسلاك الرفيعة، بعد أن يؤمّن بسترة النجاة المربوطة بحبل لحماية اللاعب من السقوط، وتزداد خطورة اللعبة كلما ارتفع اللاعب لمسافة أعلى.

وأكد «مسعود»، أن الحبال التي تؤمّن اللاعب تتحمل أوزان من 10 إلى 800 كيلوجرام، وتتراوح أعمار اللاعبين بين 5 و50 عاما، لهذا تعد لعبة مناسبة للجميع، وتضم أيضا ألعاب «النبلة والطبق الطائر وقفزة الثقة».

هنا خالد: أحببت اللعبة وهذه تجربتي الأولى

«الخطورة الشيقة»، هكذا وصفت هنا خالد، 15 عاما، اللعبة، مؤكدا أنها تشعر بالمتعة فيها، «أحببت اللعبة، وعلى الرغم أنها التجربة الأولى لي، لكنها شيقة وممتعة وغير مرتبطة بتوقيت ويمكنني لعبها لوقت طويل».