الكشف على 1486 من العاملين بالكهرباء بقافلة النوبارية بالبحيرة

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء تواصل عمل القوافل الطبية في كل القطاعات التابعة بمحافظات مصر تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة الشركة.

إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة الطبية

وأشارت شركة الخدمات الطبية في بيان إلى أنه تم الكشف على 1486 حالة من العاملين بالكهرباء وأسرهم بالقافلة الطبية التي تم تنظيمها بمحطته النوبارية بمحافظة البحيرة والتابعة لقطاع المنصورة الطبي.

القطاع الطبي نجح في التنظيم والتجهيز

وأكد الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية أن القافلة الطبية أثنى عليها جميع المترددين وعلى المستوى الرائع لفريق العمل ولاقت نجاحا كبيرا من يومها الأول الذي تم بتنظيم وتجهيز متميز بواسطة فريق عمل القطاع برئاسة الدكتور ياسر راشد رئيس قطاع الإسماعيلية الطبي وتحت إشراف الدكتورة غادة ماهر المشرف العام على القوافل الطبية على مستوى الجمهورية وبمشاركة الدكتورة غادة فريد رئيس قطاع الإسكندرية.

مشاركة أطباء متخصصين في قافلة النوبارية

وأشار رئيس شركة الخدمات الطبية إلى أنه شارك بالقافلة أطباء متخصصون من مستشفيات كبرى لافتا إلى أن المهندس حمدي ضرغام رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء قام بزيارة للقافلة في يومها الثاني.

حالات قافلة النوبارية

أوضح رئيس شركة الخدمات الطبية أن أعمال اليوم الأول للقافلة تم الكشف علي 371 حالة منها 50 حالة عظام و45 مخ وأعصاب 168 رمد و39 قلب و59 باطنة و10 جراحات، وفي اليوم الثاني تم الكشف علي 372 حالة منها 50 عظام و59 مخ وأعصاب و154 رمد و33 قلب و72 باطنة، وفي اليوم الثالث تم الكشف على 743 حالة.