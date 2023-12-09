استشاري مناعة: أي مرض فيروسي يمكن السيطرة عليه باستخدام المضادات الحيوية

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، إن سببب انتشار الأمراض التنفسية بمصر لا علاقة له بانتشار وباء الميكوبلازما الرئوية في الصين؛ لأنه حتى وقتنا هذا لا يسبب خطورة مثل فيروس كورونا بل يمكن السيطرة عليه بالمضادات الحيوية وتكون الاستجابة جيدة.

أعراض وباء الميكوبلازما الرئوية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز المذاع عبر شاشة «dmc»، أن من أعراض وباء الميكوبلازما الرئوية هي، ارتفاع درجة الحرارة واحتقان الحلق والكحة مصحوبة بضيق تنفس، مشيرًا إلى أن أي فيروس من الممكن أن يسبب التهابا رئويا حادا، ويمكن معالجته باستخدام المضادات الحيوية وقياس نسبة الأكسجين وموسعات الشعب وكل ذلك يقل تدريجيا بالالتزام بالأدوية.

الوقاية من الفيروس

وتابع: أنه يمكن السيطرة عليه من خلال اتباع طرق الوقاية المعتادة، وهي تناول لقاح الأنفلونزا بالميعاد المحدد له وارتداء الكمامة للوقاية من أي مرض منتشر والتغذية السليمة لعدم الإصابة به مرة أخرى.