رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

استشاري مناعة: أي مرض فيروسي يمكن السيطرة عليه باستخدام المضادات الحيوية

كتب:

مريم جاد
04:37 م | السبت 09 ديسمبر 2023
برنامج السفيرة عزيزة

برنامج السفيرة عزيزة

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، إن سببب انتشار الأمراض التنفسية بمصر لا علاقة له بانتشار وباء الميكوبلازما الرئوية في الصين؛ لأنه حتى وقتنا هذا لا يسبب خطورة مثل فيروس كورونا بل يمكن السيطرة عليه بالمضادات الحيوية وتكون الاستجابة جيدة.

أعراض وباء الميكوبلازما الرئوية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز المذاع عبر شاشة «dmc»، أن من أعراض وباء الميكوبلازما الرئوية هي، ارتفاع درجة الحرارة واحتقان الحلق والكحة مصحوبة بضيق تنفس، مشيرًا إلى أن أي فيروس من الممكن أن يسبب التهابا رئويا حادا، ويمكن معالجته باستخدام المضادات الحيوية وقياس نسبة الأكسجين وموسعات الشعب وكل ذلك يقل تدريجيا بالالتزام بالأدوية.

الوقاية من الفيروس

وتابع: أنه يمكن السيطرة عليه من خلال اتباع طرق الوقاية المعتادة، وهي تناول لقاح الأنفلونزا بالميعاد المحدد له وارتداء الكمامة للوقاية من أي مرض منتشر والتغذية السليمة لعدم الإصابة به مرة أخرى.

اقرأ المزيد:

برنامج «السفيرة عزيزة» يهنئ الإعلامية ريهام السهلي بتولي رئاسة شبكة dmc

برنامج «السفيرة عزيزة» يرصد دور المرأة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة

برنامج «السفيرة عزيزة»: المؤرخ زين نصار له بصمة خالدة في عالم الموسيقى

مبادرات أطلقها برنامج السفيرة عزيزة.. بينها «بين جيلين» و«من دولابي»

برنامج «السفيرة عزيزة» يحتفل بعيد ميلاد سناء منصور على الهواء (صور وفيديوهات)

برنامج «السفيرة عزيزة» يطلق حملة لمناهضة الإبتزاز الإلكتروني: «إنتي مش لوحدك»

«السفيرة عزيزة»: برنامج صنايعية مصر يسلط الضوء على أشهر صناعنا خلال 100 عام

الفنان محمود عامر لـ«السفيرة عزيزة»: لم أسع إلى برنامج «مذيع العرب»
بقلم مريم جاد