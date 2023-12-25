برلماني: تأخر حركة نيابات الأطباء يؤدي إلى أضرار كثيرة على مستقبلهم

كشف الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، تفاصيل التحرك البرلماني بسبب تأخير حركة نيابات الأطباء، قائلا إن المقصود بالنيابات حركة الأطباء بعد تكليفهم للحصول على تخصص سواء باطنة أو جراحة، لافتا إلى أن هناك حركتين لنيابات الأطباء في العام الواحد، وتقعان في مارس وسبتمبر، والذي حدث أن حركة مارس تأخرت لشهر يونيو، بينما حركة سبتمبر لم تصدر بعد.

خطوة تؤثر على مستقبل الأطباء الخريجين

وأضاف «البياضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه مشكلة كبيرة يترتب عليها الكثير من الأشياء التي من شأنها أن تؤثر في مستقبل الأطباء الخريجين، خاصة أن السنة قاربت على الانتهاء ولم تظهر بعد الحركة، وهذا يعني الدخول لعام جديد، ومن ثم يضيع عليهم سنة في فترة تسجيل دراستهم.

وأشار إلى أن القطاع الطبي يشهد هجرة الأطباء، والإحصائيات تشير إلى أن هناك آلاف من الأطباء يتسربون خارج وزارة الصحة، وآخر إحصائية أصدرتها نقابة الأطباء تشير إلى أنه من 2019 وحتى 2022 قدم 11 ألفاً و500 طبيب استقالتهم لوزارة الصحة، وهذا يعني أن هؤلاء الأطباء إما هاجروا خارج البلاد أو خارج منظومة الصحة إلى القطاع الخاص.