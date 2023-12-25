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«الصحة»: لدينا نموذج مُعد للتبرع بالأعضاء بدلا من الذهاب للشهر العقاري

كتب:

محمد عزالدين
11:43 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه حتى اليوم يتَعَامَل مع عمليات الزرع من شخص حي إلى شخص حي آخر، رغم أن القانون المنظم للزرع أجاز الزرع من الوفيات إلى الأحياء، وهناك بعض الاستجابات ثقافية فيما يتعلق بذلك، وقُدِّمَت تسهيلات للتوصية للتبرع بالأعضاء من خلال النماذج بعد الوفاة.

عملية الزراعة من متوفى إلى حي لم تجرِ على الأرض بعد

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن التوصية لنقل الأعضاء كان يشترط بأن تكون بالشهر العقاري، إلا أن وزير العدل وجَّه العاملين بالشهر العقاري بتسهيل ذلك، وهناك اليوم إمكانية بالتوصية للتبرع وزارة الصحة والسكان من خلال نموذج معد لذلك، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم على الأرض عملية زراعة من متوفى قد أوصى بالتبرع للأحياء.

قوائم الانتظار ليست مرتبطة بقدرة الوزارة على التدخل أو الزرع

وأشار إلى أن قوائم الانتظار ليست مرتبطة بقدرة الوزارة على التدخل أو الزرع، لكن الانتظار يأتي من مسألة وجود المتبرع المناسب والذي به توافق في العضو الذي يتبرع به مع المتبرع الآخر، ومن ثم الانتظار في مسألة الزرع مرتبط بالمتبرع والتوافق بين المتبرع والمتبرع له من الناحية الطبية.

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