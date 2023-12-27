عبير سعد الدين: فن المصغرات ينقل روح المشاهد الواقعية إلى الصورة

قالت عبير سعد الدين، فنانة ورائدة فن المصغرات في مصر، إنّ مهنتها عبارة عن أخذ مشاهد حقيقية من الواقع، ثمّ تصغيرها، كأخذ صورة فوتوغرافية بصيغة «3D»، بينما مساحتها لا تتعدى كف اليد.

تجسيد التراث العربي

وأضافت «سعد الدين» خلال لقائها ببرنامج«السفيرة عزيزة»، تقديم سالي شاهين ونهى عبد العزيز، على قناة «dmc»، أنه جرى الاستعانة بالفكرة وتوظيفها في التراث المصري والعربي، وأخذ مشاهد حياتيه مثل «أوضة المسافرين، غرفة الخبيز عند الفلاحين بالقرى، والمطرحة»، وغيرها من التراث القديم المصري المعروف، لافتة إلى أنه يجري إعادة تدوير الخامات وتوظيفها.

تابعت: «فن المصغرات يعتبر فن التفاصيل، لأنه يحتاج إلى الصبر والتركيز على التفاصيل، ومعايشة للمشهد الحياتي، ويجري تحديد وقت تنفيذه من شهر لـ3 أشهر، كما أنّ فن المصغرات ينقل الروح الموجودة بالمكان».