احتفالات آل البيت تمتد لتشمل جميع مقاماتهم في شارع الأشراف

لم تتوقف احتفالات مريدي ومحبي آل البيت، على الاحتفال باليلة الختامية أمام ضريح ومسجد السيدة نفيسة، بل امتدت إلى جميع مقامات آل البيت في شارع الأشراف، الذي يضم عددًا من مقامات آل البيت، مثل مقام السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة فاطمة المعصومة والسيدة خديجة الكبرى.

وشهدت هذه المقامات، توافدًا كبيرًا من المريدين والمحبين، الذين قدموا من مختلف المحافظات المصرية، وبعض الدول العربية، للاحتفال بذكرى مولد الإمام الحسين وأهل بيته.

وتخللت الاحتفالات فعاليات دينية وثقافية متنوعة، مثل المدائح النبوية والأناشيد الدينية، وعروض الإنشاد الصوفي، وقراءة القرآن الكريم.

زغاريد وطبول.. احتفالات أمام مقام «رقية»

شهد شارع «الأشراف»، احتفالات عديدة من مريدي ومحبي أل بيت رسول الله، حيث احتفل البعض أمام مقام السيدة رقية ابنة الإمام علي بن أبي طالب، بالزغاريد ودق الطبول والرقص، معبرين عن فرحتهم وحبهم لجميع آل بيت الرسول، فضلا تواجد العشرات أمام المقام لقراءة الفاتحة للسيدة رقية رحمة الله عليها.

الاحتفالات أمام مقام السيدة سكينة

كما امتدت الاحتفالات إلى مقام السيدة سكينة ابنه الإمام الحسين رضي الله عنهما، حيث تفوح من أمام المقام الذي يتجمع حوله عشرات المواطنين، رائحة المسك الذي انتشر في أرجاء المكان، كما حرص البعض على توزيع الوجبات الساخنة على رواد ومحبي آل البيت.

كما اشتملت الاحتفالات أمام مقام سيدي محمد الأنور حفيد الإمام الحسن رضي الله عنه، فضلا عن سليل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عم السيدة نفيسة رضي الله عنها.