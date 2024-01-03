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تفاصيل مشروع توسعات محطة معالجة مياة الصرف الصحي في شرم الشيخ

كتب:

داليا منير
06:30 م | الأربعاء 03 يناير 2024
محافظ جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة في مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، تفقد خلالها مشروع توسعات محطة معالجة مياة الصرف الصحي بطاقة 7500 متر 3 / يوم.

تكلفه إنشاء محطه معالجة الصرف الصحي 

وأوضحت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أن بحيرات الأكسدة تعمل بطاقة تمصميمية 7500 متر 3/ يوم، وتقوم بنظام المعالجة الطبيعية الثنائية وتتكون من 11 حوضا، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 195 مليون جنيه وتم الإنتهاء من الأعمال بنسبة تنفيذ 100%.

مشتملات المشروع من معامل ومباني

وأضافت «عمر»، أن المشروع يشتمل على معمل لإجراء التحاليل اللازمة للمياة، ومعمل لخدمة إجراءات مأمونية تداول الصرف الصحي للمحافظة من فنادق ومحطات للشركات، ومبنى للدخل والمصافي، وعدد 1 حوض لاهوائي، وعدد 2 حوض ترددي، وعدد 6 حوض إنضاج، وعدد 1 حوض موازنة وخط السيب النهائي للغابة الشجرية بالإضافة إلي مبنى المولد، والسور ،ومبني لوحات الكهرباء، والمبني الإداري.

‏وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أن الجهة المالكة للمحطة هي الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، والمقاول العام كير للمقاولات والصيانة، والشركة المنفذة دلتا للمشروعات الهندسية لافتة إلى أن المشروع إستكمالا للمرحلة الأولى للمعالجة الطبيعية والتى تعد أول مسار للطيور المهاجرة والملاذ الآمن لها بعد طول المسار والقادمة من أوربا.

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