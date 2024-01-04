«كوزموس».. ألماني هوى النجارة واستقر على «الأرض المباركة»

بحث عن أرض للهجرة فهداه تفكيره لمدينة القدس، رحلة قادها كوزموس بريهارد الألماني الجنسية، الذي قرر منذ 27 عاما هو وزوجته القيام برحلة من ألمانيا إلى القدس، زاهدا فيما سيأتي، باحثا عن راحة وروحانية وحياة جديدة.

قصه كوزموس بريهارد الألماني

«وجدتها أرض مباركة»، هكذا وصف كوزموس مدينة سانت كاترين التي لجا إليها عند مروره بالقدس، قائلا: «لقد خرجت من ألمانيا سنه 1997، وكانت وجهتي القدس، وهنا جاء دور الصدفة، عندما خطت قدمي مدينة سانت كاترين، وقيل لي إنها أرض مباركة، فقررت أن أكمل حياتي مع زوجتي بها، ولم أجد أي عائق في أن أبني بيتي في وادي الصفصافة هناك، وأن اتخذ من النجارة مهنة تساعدني على العيش».

استكمل كوزموس حديثه: «استقريت بمدينة سانت كاترين، ولم أجد من يعترض وجودي، ورزقت كل الدعم من أهالي قبيله الجبالية، الذين يعيشون بالمدينة منذ قديم الأزل، وقدموا لي كل المساعدة، ورحبت بي الحكومة المصرية، فالشعب المصري طيب وخلوق بطبعه».

مهنه النجارة بالنسبة لكوزموس لم تكن وليدة الصدفة

قال كوزموس: «لم تكن مهنة النجارة وليدة الصدفة بالنسبة لي، فأنا من صنعت العربة على شكل منزل صغير، الذي انتقلت به أنا وزوجتي، وكان يحوي غرفة نوم ومطبخ بأدواته، فحينما كنا نذهب لأى مكان كنا نفتح العربة لتأخذ قسطا من الراحة، ونتناول الطعام، ومنذ أن جئت إلى سانت كاترين، تبادلت الحب مع أهلها، فالحياة هنا هادئة، ويكفي أنها أرض مباركة».

قال محمد جبلي، مرشد سياحي بمدينة سانت كاترين: «تعاملنا مع كوزموس، ووجدناه رجلا طيبا، حيث يعمل في مجال النجارة فهو بارع بها، وهذا ما جعلنا نسند له أعمال النجارة الخاصة بنا، لنساعده على تكملة حياتة بيننا».