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وكيل «تعليم الغربية» يتابع امتحانات الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الأول

كتب:

رفيق محمد ناصف
10:12 ص | الخميس 04 يناير 2024
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023 - 2024، بمدرسة طنطا الثانوية التجارية المشتركة تأسيس عسكري، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصف الأول التجاري.

انضباط لجان الامتحانات 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحانات صفوف النقل في التعليم الفني بدأت، أمس، وأنه تفقد اليوم عدد من لجان الامتحانات داخل طنطا، واطمئن على انضباط اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجه بضرورة إعادة فرش اللجان بالمدرسة، بحيث لا يزيد العدد في كل لجنة بالمدرسة على 20 طالبًا.

وتابع بأنّه طالب بضرورة إزالة كافة التشوينات الموجودة بالقاعة في الدور الأرضي، وتوفير الإضاءة الجيدة بجميع اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن  الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

منع الهاتف المحمول 

وأوضح «حسن» أنّه شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والتشديد على عدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، واتخاذ إجراءات رادعة نحو اصطحاب التليفون المحمول للطلاب، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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