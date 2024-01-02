رئيس جامعة مطروح: بدء تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، بدء أعمال التصحيح الإلكتروني الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، بالتوازي مع أعمال أداء الطلبة والطالبات الامتحانات على مستوى الجامعة، وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها، عقب الإنتهاء من جميع الامتحانات العملية والتحريرية بالكليات.

لا شكاوى من امتحانات جامعة مطروح

وتابع رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في العديد من كليات الجامعة منها كلية التربية النوعية، والآثار واللغات، بالإضافة إلى كلية التربية للطفولة المبكرة، يرافقه الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، لافتاً أنه عقب الإنتهاء من الامتحانات لم ترصد غرفة عمليات الامتحانات أية شكاوي خاصة بالامتحانات من الطلاب أو أولياء الأمور من الكليات المختلفة.

لقاءات مع الأهالي

وأكد رئيس جامعة مطروح، حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، لافتاً إلى حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب والطالبات، متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.