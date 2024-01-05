إنزال 7 أطنان من المساعدات الفرنسية والأردنية على قطاع غزة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بلاده والأردن قاما بإنزال سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والصحية على قطاع غزة الذي يفتقر سكانه البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة إلى كل شيء بعد قرابة ثلاثة أشهر من الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال الرئيس الفرنسي - في تغريدة على منصة «إكس»: «ما يزال الوضع الإنساني حرجا في غزة، ففي سياق صعب، قامت فرنسا والأردن بتوصيل المساعدات جوا إلى السكان ومن يساعدونهم».

وبحسب الإليزيه، تم تنفيذ عملية إنزال المساعدات ليل الخميس إلى الجمعة، عبر طائرتين عسكريتين من طراز C-130، إحداهما فرنسية والأخرى أردنية، «من خلال فرق من الأردن وفرنسا فى الطائرتين».

وتم إنزال «المساعدات الإنسانية والصحية» في طرود وبنظام يسمح بتوصيلهم إلى مناطق آمنة في أقرب نقطة من الهدف وهو المستشفى الميداني الأردني المتواجد في قطاع غزة، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية، مضيفة أن هذه «العملية المعقدة» التي تم تنفيذها بتعاون وتنسيق وثيق مع سلاح الجو الأردني، تكللت بالنجاح.