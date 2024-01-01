الاستعلام عن قيمة فاتورة المياه لشهر يناير 2024.. اعرف الطرق والخطوات

يسعى مشتركو فروع وإيرادات وشبكات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع المحافظات إلى الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يناير الجاري 2024، والذي جاء بالتزامن مع بداية العام الميلادي الجديد

طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يناير 2024 باسم المشترك

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخطوات التي يجب أن يقوم بها مشتركو شركات المياه بجميع الفروع والإدارات والشبكات التابعة للشركات بجميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن الشهر الجاري يناير 2024 باسم المشترك فقط كالتالي:

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يناير 2024 باسم المشترك

وجاءت خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يناير 2024 كالتالي:

الخطوة الأولى:

- وهي تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

الخطوة الثانية:

- تتم من خلال قيام المشترك باختيار قائمة «خدماتنا».

الخطوة الثالثة:

- تتم من خلال قيام المشترك باختيار من قائمة خدماتنا «احسب فاتورتك بنفسك».

الخطوة الرابعة:

- تتم من خلال كتابة جميع البيانات المطلوبة التي تشمل: «المحافظة، نوع النشاط سواء منزلي أو خدمي، وقراءة العداد الحالية والسابقة وعدد الوحدات».

الخطوة الخامسة:

- وبعد ذلك تظهر قيمة فاتورة المياه عن الشهر المراد دفعه، وتتضمن الآتي: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، إجمالي الاستهلاك».

طرق تقليدية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يناير 2024

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور إلى أن المشترك يمكنه الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يناير 2024 بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة به، والاستعلام عن الفاتورة، وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.