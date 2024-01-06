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خبير اقتصادي: مصر قادرة على جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا

كتب:

مريم جاد
11:47 ص | السبت 06 يناير 2024
الملاحة في مصر

الملاحة في مصر

قال محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية ينظر إليها العالم بعين الاعتبار ويجعلها مصدرًا للجذب الاستشماري بقطاعات مختلفة ومن أهمها استثمارات الاتحاد الأوروبي والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر فمصر انفتحت على الجميع بسبب ما لديها من إمكانيات حيث الممر الملاحي الأهم عالميا قناة السويس.

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

وأضاف«البهواشي» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«هذا الصباح» المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر قادرة على جذب الاستثمارات والتكنولوجيا وتوطينها بسبب العمل على نفسها وبناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات خاصة  في أصعب الظروف الاقتصادية وقدرتها على تحقيق نجاح حتى وإن كان ضعيفا لكنه يمثل إنجازا لافتا إلى توجيه الاتحاد الأوروبي استثماراته للبدائل الآمنة ومنها مصر حيث مصادرالطاقة وإنتاج الهديروجين الأخضر.

وتابع: «أغلب الاستثمارات ستوجه للاقصاد الأخضر بقطاعاته الـ6 بجانب التركيز على قطاع الطاقة الخضراء».

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