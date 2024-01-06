أستاذ بطب عين شمس: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف تحقيق السلامة للمواطنين

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن مبادرة «100 يوم صحة» أصبحت مستمرة ولن نطلق عليها 100 يوم فقط بل مبادرة مٌستمرة لتحقيق السلامة الصحية لكل المصريين، وإعطاء فرصة للحصول على الاحتياجات الطبية الكاملة والإرشاد للحفاظ على الصحة بشكل مٌستمر.

الفحص الطبي المبكر

وأضاف«عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج«هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه يجب على الشباب المقبل على الزواج إجراء بالفحص الطبي ما قبل الزواج لتحقيق الاكتشاف المُبكرة لكل المشاكل الصحية ورؤية للمستقبل الصحي بالفترة المستقبلية إذ يعمل الفحص المُبكر على تنبيه المواطنين على حل أي مشاكل صحية، ورفع الوعي العلمي لدى المصريين وتحقيق الأفكار الصحية السليمة.

وتابع: «وجود هذه المبادرة يٌعطي فرصة للحصول على الخدمات الطبية بسهولة وعدم تأجيل الفحص الطبي، واكتشاف المشاكل الصحية الخاصة بالنظر أصبح متاحا، وأصبحت الحلول متوافرة بالمجان للجميع».