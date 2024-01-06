الفنانة الهندية سوناكشي سينها تٌوثق جولتها في مصر.. زيارة الأهرمات وركوب الخيل

نشرت الفنانة الهندية سوناكشي سينها، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صوراً من خلال رحلتها إلى مصر التي بدأتها منذ 7 أيام، حيث زارت العديد من المعالم السياحية الآثار كما شاهدت حضارة 7000 عام، ومن الأماكن التي زارتها المتحف القومي والأهرامات وغيرها من التراث المصري القديم.

سوناكشي سينها في المتحف القومي

كانت أول زيارة للفنانة سوناكشي سينها في مصر، هو المتحف القومي للحضارة المصرية حيث شاهدت فيه المومياوات التراث المصري العتيق والفراعنة، ثم التقطت الصور التذكارية بجانبهم ونشرتها على «السوشيال ميديا»، معلقة «نهاية 2023 في مصر، اليوم الأول، استمتع ببعض التاريخ والثقافة في المتحف الوطني للحضارة المصرية في القاهرة».

الانبهار بالحضارة المصرية

واستكملت: «شاهدت مٌومياوات ملكية عمرها 4000 عام، ومٌستحضرات التجميل القديمة وملابس الملكات، وكل ما تم دفنه مع الفراعنة، وآلاتهم الموسيقية، وكيف كانوا يخبرون الوقت، والهيروغليفية، وبعض الحقائق وبعض الأساطير».

رحلتها لأقدم مصنع زيوت

استكملت الفنانة سوناكشي سينها رحلتها ونشرت صوراً من أقدم مصنع للزيوت ومتجرا للبردي وكشفت عن ذلك من خلال صوراً نشرتها على «انستجرام» قائلة: «قد تكون السياحة مٌمتعة للغاية في بعض الأحيان، زرت أقدم مصنعا للزيوت ومتجر البردي في مصر، شكرًا لأخذي إلى هناك وشكرًا لالتقاط هذه الذكريات الجميلة».

زيارتها للأهرامات

نشرت بعض الصور أثناء زيارتها إلى أهرامات الجيزة والتقطت بعض الصور التذكارية بجانب أبو الهول والأهرامات كما شاركت صوراً وهي تستمتع بركوب الخيل والجمال وكتبت «أهرامات الجيزة العظيمة»، وعن صورها مع أبوالهول كتبت «يبدو رائعًا لذا أعطيته قبلة، ثم تابعت التقاط المزيد من الصور المبتذلة».

رحلة الأقصر

وواصلت رحلتها في الأقصر، من خلال زيارة وادي الملوك ومعبد حتشبسوت ومقبرة توت عنخ آمون وظهر ذلك، ونشرت صور لجولتها منذ 4 ساعات اليوم على حسابها الشخصي على «إنستجرام» وعلقت قائلة «الأقصر وادي الملوك ومعبد الملكة حتشبسوت».