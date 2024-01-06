أفضل عبارات التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد.. عضو بـ«الفتوى» يوضح

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد بالنسبة للأخوة الأقباط، إذ تختلف مظاهر الاحتفال من بلد إلى آخر؛ ولكن يجمعها التفاؤل والدعوة للسلام.

وحول التهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024، فقد أوضح الدكتور عطيه لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، أن تهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد جائزة بل هي من باب مبادلة التحية لقوله تعالى: «وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا»، مضيفا: «والأخوة المسيحيين يهنئوننا في أعيادنا».

تهنئة عيد الميلاد المجيد 2024

وقال عضو لجنة الفتوى، إن هناك عددا من عبارات التهاني التي يجوز بها التهنئة بعيد الميلاد المجيد 2024 للأخوة الأقباط ومنها: «أن يقول الفرد أتمنى لكم أن يكون عاماً جديداً سعيداً فيه تتحقق الأحلام والآمال، وكل عام وأنتم بخير، وكل سنة وأنتم في أتم صحة وسعادة».

حكم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنه ليس هناك في الشرع ما يمنع من المشاركة في الاحتفال بيوم ميلاد سيدنا المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ فالإسلام نَسَقٌ مفتوح يُؤْمِنُ أتباعه بكل الأنبياء والمرسلين ويحبونهم ويعظمونهم، ويحسنون معاملة أتباعهم، والاحتفال بحلول العام الميلادي المؤرَّخ بميلاده عليه السلام لا يخالف عقيدة المسلمين في شيء، بل يندرج في عموم استحباب تذكر أيام النعم وإظهار آيات الله تعالى والفرح بها.