أستاذ طب سلوكي: اللفظ الصحيح الخاص بحالة التوحد هو «الذاتوية»

قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي للأطفال والمراهقين بجامعة عين شمس، إن اللفظ العلمي الصحيح لحالة التوحد هي «الذاتوية» لأن كل شخص له جانب ذاتي وجانب مجتمعي وتختلف درجة اندماج الإنسان بالمجتمع، حيث تمثل درجات مختلفة من ناحية التواصل البصري أو الجسدي أو غيره.

أسباب التوحد

وأضاف «عيد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وشيرين عفت عبر شاشة «dmc»، أن اضطراب الحواس باختلافها زيادة أو نقصان يجعل الإنسان يتفاعل بشكل مختلف تجاه العالم، وذلك سبب التوحد فيوجد أفراد لديهم زيادة حس بالتلامس وغيره من الحواس، مشيرًا إلى وجود سمات تحدد حالة التوحد وذلك منذ بداية سن العامين من خلال وجوده بحالة بعد عن الجميع، التمسك بالألعاب الخاصة به وغيره.

مرضى التوحد من أذكى الأطفال في العالم

وتابع: أن مرض التوحد موجود منذ فترة، ومرضى التوحد من أذكى الأطفال في العالم فهو مرض قابل للعلاج والدولة متقدمة بذلك، مشيرًا إلى وجود حالات توحد تتميز بأقسام مختلفة منهم من لديه قدرات خاصة في حل المسائل والمعادلات الرياضية المعقدة، ومَن يستطيع الحفظ بشكل مميز فمخه يعمل مثل الكمبيوتر.