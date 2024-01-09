انطلاق امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي بالجيزة اليوم

يؤدي اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، بجميع الإدارات التعليمية الواقعة بنطاق محافظة الجيزة، امتحانات الفصل ‏الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، المُقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء.

جدول مواعيد امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي بالجيزة

وتستعرض «الوطن» جداول مواعيد امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والثاني الإعدادي بالجيزة، بعد تعديلها، وهي كالتالي.

مواعيد امتحانات المرحلة الإعدادية بالجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 - 2024 للمرحلة الإعدادية للصفوف الثلاثة كالتالي:

- موعد إجراء امتحانات نصف العام- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني): من الأربعاء 10 يناير حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

- موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي- الصف الثاني الإعدادي- (عام وصم ومكفوفين ومهني): من الثلاثاء 9 يناير حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

- موعد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم): من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة للامتحانات

أكد اشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنّ جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، إلى جانب التأكيد على مديري الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقرارات المنظمة للامتحانات.