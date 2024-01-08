رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

سعر جرام الذهب عيار 21

كتب:

مريم حنفي
11:28 م | الإثنين 08 يناير 2024
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب المحلية في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية على الأسعار التي أعلنت في منتصف التعاملات بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا وصلت قيمته إلى 55 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار الذهب العالمية، وذلك وفقاً لما أعلنتة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

سعر جرام الذهب عيار 21 

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في محلات الصاغة 3245 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات 3708 جنيهات أما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 2781 جينها. 

سعر جنيه الذهب 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 2169 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين 1880 جنيها، أما سعر جنيه الذهب وصل في ختام تعاملات اليوم الاثنين إلى 25960 جنيها كما سجلت سعر الأونصة 116936 جنيها. 

اقرأ المزيد:

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الاثنين 8-1-2024

تراجع 30 جنيها في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.. «اعرف وصل كام»

تعرف على سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية.. 24 يتخطى 2000 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 24-8-2022 في محلات الصاغة

تراجع أسعار الذهب في مصر للمرة الثالثة اليوم

لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر؟.. «الغرف التجارية» تكشف السبب

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم.. تبدأ من 3770 جنيها
بقلم مريم حنفي