أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام

استقرت أسعار الذهب المحلية في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية على الأسعار التي أعلنت في منتصف التعاملات بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا وصلت قيمته إلى 55 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعاً ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار الذهب العالمية، وذلك وفقاً لما أعلنتة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في محلات الصاغة 3245 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في ختام التعاملات 3708 جنيهات أما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 2781 جينها.

سعر جنيه الذهب

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 2169 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين 1880 جنيها، أما سعر جنيه الذهب وصل في ختام تعاملات اليوم الاثنين إلى 25960 جنيها كما سجلت سعر الأونصة 116936 جنيها.