«رأس سدر»: بدء تنفيذ الخطة الاستثمارية للمدينة استعدادا لصيف 2024

قال علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن المجلس المحلي للمدينة بدأت اليوم في تنفيذ خطة التجميل الخاصة بالمدينة لسنة 2024، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بسرعة البدء في عملية تجميل المدينة للاستعداد لاستقبال الموسم الصيفي القادم، حيث تم البدء اليوم بتركيب البلدورات الخاصة بالطريق الكائن به الكنيسة الرئيسية بالمدينة ومركز التنمية الشبابية وصولا للمدرسة الثانوية العسكرية مع مراعاة تخصيص أماكن لانتظار السيارات.

الخطة الاستثمارية لمدينة رأس سدر

وأكد رئيس المدينة أن رأس سدر ستشهد انطلاقة جديدة في تنفيذ العديد من المشروعات التابعة للخطة الاستثمارية الجديدة التي وضعتها محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير المدينة وصولا إلى الوديان الجبلية بها وجاءت تلك المشروعات المخطط لها كالآتي:

- رفع كفاءة ورصف وتجميل الشارع الكائن به مركز التنمية الشبابية برأس سدر والكنيسة من بدايته.

- رفع كفاءة ورصف و تجميل الشارع الكائن من أمام الكنيسة مرورا بتقسيم الستميات ووحدة مرور رأس سدر حتى نهايته، ومن أمام وحدة المرور حتى موقف الأجرة.

- رفع كفاءة ورصف وتجميل الشارع الكائن من أمام مدرسة سعد زغلول الابتدائية مرورا بعمارات الـ96 وحدة حتى موقف الأجرة.

- رفع كفاءة وإنارة الشارع الكائن من جوار الإدارة التعليمية والمعهد الأزهري حتى موقف سيارات الأجرة.

- رصف وإنارة شارع الجمعية بقرية أبو صويرة.

تسليم جزء من المشروعات التنموية

وأشار رئيس المدينة إلى أنه في إطار تنفيذ الخطة التطويرية للمدينة تم منذ أيام تسليم الوحدات الإدارية لتجمع السحيمي التنموي التابع لمدينة رأس سدر، والذي يضم 16 منزلا وأفدنة لكل مستحق كمرحلة أولى و6 منازل و5 أفدنة لكل مستحق للمرحلة الثانية بإجمالي 22 منزلا على 110 أفدنة، حيث بلغت مساحة المنزل الواحد 200 متر مربع، وتم البناء على 120 مترا، وتخصيص 80 مترا منطقة لاند سكيب.