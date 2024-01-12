«البحوث الإسلامية» يكشف عن ذكر يغفر الذنوب.. ردده بهذه الصيغة

كشف مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صيغة ذكر إذا ردده الشخص فإنّ الله يغفر له ما كان في مجلسه من لغط وإثم وغيبة، حيث ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث نبوي شريف.

ذكر يغفر الذنوب

وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنّ ذلك الذكر هو ترديد قول «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وذلك وفق ما ورد في السنة النبوية: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: مَنْ جَلَسَ في مَجْلس فَكثُرَ فيهِ لَغطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أنْ يَقُومَ منْ مجلْسه ذَلِكَ: سبْحانَك اللَّهُمّ وبحَمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْت أسْتغْفِركَ وَأتَوبُ إليْك: إلا غُفِرَ لَهُ ماَ كان َ في مَجْلِسِهِ ذلكَ». جامع الترمذي.

فضل ذكر الله

وأوضح المجمع أنّ لذكر الله فضائل كثيرة، وهي من أكثر الأعمال التي فيها يسر وسهولة على المسلم لنيل الثواب والحسنات، وهي سبيله للتقرب من الله عز وجل، وقد ذكر الله تعالى الذاكرين في كتابه، فقال الله سبحانه: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَاب الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (آل عمران:190-191).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: «يقول الله عزَّ وجلَّ: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأٍ هُمْ خير منهم» (البخاري برقم 7405).