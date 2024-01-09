«رياضة القليوبية»: 800 ألف مستفيد من 500 برنامج ونشاط بمراكز الشباب

كشف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الأنشطة والبرامج التي قدمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال أنشطة الإدارات الفنية ومراكز الشباب بلغ عددها خلال عام 500 برنامج، استهدفت 800 ألف مستفيد من النشء والشباب، وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة.

توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة

وأكد الصبروط تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة ووصول خدمات مراكز الشباب لأكبر عدد من النشء والشباب والرواد والتي تهدف لتنمية الوعي وبناء الشخصية المصرية تحقيقا للأهداف العامة للوزارة.

خدمة المجتمع هدف أسمى

وأشار وكيل وزارة الشباب بالقليوبية لـ«الوطن»، إلى سعي مراكز الشباب بمحافظة القليوبية للتأكيد على أن دورها لا يقتصر فقط على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها، بل توسعت بالمفهوم العام لتصل إلى أن خدمة المجتمع هدف أسمى، وهذا هو دور مراكز الشباب الحقيقي في العمل على استثمار طاقات الشباب وتوجيهها بالشكل الصحيح، والعمل على استغلال كافة المباني بمراكز الشباب في تقديم تلك الخدمات.

وأوضح ان البرامج والأنشطة التي تقدمها الهيئات الشبابية والرياضية تنوعت بين أنشطة البرلمان والتعليم المدني والتثقيف السياسي للطلائع والشباب وأنشطة الشباب بما تقدمه من تمكين وتنمية والتي من بينها برامج طور وغير ومشواري وأندية البحث عن وظيفة وأندية السكان وبرنامج قيم وحياة والمصريون يتعلمون لمحو أمية كبار السن، وكذلك أنشطة الجوالة والتطوع وأندية الفتاة والمرأة والنادي الثقافي ومراكز الفنون.

تنفيذ الأنشطة في مراكز النشاط الرياضي

وأشار إلى أن البرامج والأنشطة تشمل مجموعة من مراكز النشاط الرياضي، ومنها المركز الرياضي للمرأة والفتاة والمركز الرياضي للرواد والمركز الرياضي لذوي الإعاقة الحركية والمشروع القومي لتنمية مهارات الأيتام «ها أنا أحقق ذاتي» ومركز كرة القدم للفتيات ومركز تدريب اللياقة البدنية والمشروع القومي للدراجات وتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية والمراكز الرياضية للقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية.

وأضاف أن برامج تنمية النشء قدمت مجموعة من الأنشطة التي تساهم في تنمية وصقل المهارات لدى الطلائع في مختلف المجالات بهدف إعداد جيل من النشء قادر على الإبداع والابتكار في العديد من المجالات الرياضية والكشفية والبيئية والعلمية والفنية والثقافية.

خدمة ذوي الهمم

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تخصص جزءا من ميزانيتها لخدمة ذوي الهمم من خلال مراكز الإبداع والفنون التابعة لمكتب قادرون باختلاف بالإدارة العامة للأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة والتي تقدم أنشطة رياضية وفنية وكشفية وترفيهية بهدف توسيع قاعدة ممارسة النشاط بمراكز الإبداع بمركز شباب كفر مناقر ببنها ومنطي بشبرا الخيمة والقلج بالخانكة.

كما تقدم مراكز التخاطب والتكامل الحسي بالتعاون مع مؤسسة زايد الخيرية لأصحاب الهمم ضمن برنامج جسور الأمل جلسات تخاطب وتنمية مهارات وتكامل حسي بشكل مجاني بأربع مراكز على مستوى المحافظة وهي مركز شباب العمار بطوخ والأحراز بشبين ومساكن إسكو بشبرا الخيمة وكفر الجزار ببنها.

وأضاف أن المديرية تسعى إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب على المستوى الرياضي والشباب للنشء والشباب وتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة لتحقيق أهداف الدولة المصرية وقيادتها السياسية من بناء الشخصية المصرية المتكاملة نفسيا وبدنيا وعقليا لمواكبة التحديات المعاصرة والمضي قدما نحو مستقبل أفضل.