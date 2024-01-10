فصائل غزة تستهدف ضابطا إسرائيليا استباح منازل الفلسطينيين.. هذه آخر صورة

لا تزال جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ففضلاً عن القصف المستمر والعشوائي، الذي دمر البنية التحتية بمختلف مناطق القطاع، استباح ضباط وجنود الاحتلال منازل المواطنين، التي لا تزال صامدة في وجه العدوان، فانتهكوا حرماتها واستولوا على ممتلكات أصحابها، كما التقطوا الصور التذكارية لهم داخل منازل الفلسطينيين، فيما كانت فصائل المقاومة لهم بالمرصاد.

مصير ضابط إسرائيلي استباح منزل فلسطيني

كشفت الفصائل الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن مصير ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي برتبة رائد، يُدعى الكانا نيولاندر، يبلغ 24 سنة، من منطقة «عفرات»، الذي قام بالتقاط صور له داخل منزل أحد الفلسطينيين في قطاع غزة، واستباح حرمة المنزل، مخالفًا الأعراف الدولية والإنسانية المتعارف عليها.

وقد أعلن بشكل رسمي عن مقتل الرائد الكانا نيولاندر، وهو مسعف قتالي في الفرقة 99، أمس الثلاثاء في معارك وسط قطاع غزة، لتكون الصورة التي التقطها في أحد المنازل الفلسطينية، هي آخر صورة له.

حزن يخيم على إسرائيل

ومنذ الإعلان عن مقتل الرائد في جيش الاحتلال الكانا نيولاندر، خيمت حالة من الحزن على دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية تقريراً مطولاً عن مقتل هذا الضابط، الذي سقط في معركة في وسط قطاع غزة، قبل أن يتم دفنه في مقبرة «كفار عتصيون».

الغريب أن الصحيفة العبرية خلال تقريرها عن مقتل الرائد اليكانا، نشرت صورته داخل أحد المنازل الفلسطينية، وكتبت تعليقاً عليها يقول: «لقد كنت على قيد الحياة جداً».

وأضافت الصحيفة أنه كان متطوعاً في منظمة «نجمة داود الحمراء»، وتسبب خبر وفاته في حالة حزن لكل أصدقائه.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه في نفس المعركة التي قُتل فيها نيولاندر، أصيب جندي احتياط في الكتيبة 7220 من لواء 174يفتاح 175 (11) بجروح خطيرة، وتم تحويله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلته.