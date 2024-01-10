مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: وثيقة التوجه الاستراتيجي هدفها تحقيق نمو اقتصادي مستدام

قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الوثيقة التي صدرت عن مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء مهمة، لأنها تضع التوجه الاستراتيجي للحكومة بالـ6 سنوات المقبلة، وأوضحت أبرز المستهدفات بكل القطاعات الحيوية والاقتصادية.

نمو اقتصادي مستدام خلال الـ6 سنوات

وأضاف «صبري» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «dmc»، الهدف منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام في خلال الـ6 سنوات، ومواجهة وتجاوز أي أزمات ستأتي مستقبليًا، ووجود نقلة بملف الزراعة وهو أول المستهدفات، ثم ملف الصناعة المصرية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيتم وضع الخطه بالأرقام المستهدفة.

تابع: «يوجد توجه كبير برأس المال البشري، حيث يوجد نقلة كبيرة بالبنية التحتية ولاستكمال النهضة والاقتصاد الشامل والمستدام، يجب التركيز على الشباب والمرأة والمصريين بالخارج، كأحد الروابط المهمة لتقوية الاقتصاد بالخارج».