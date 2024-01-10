مسؤول ملف التعليم: نظام الثانوية الجديد يعطي الطالب عدة فرص لاختيار مستقبله

قالت نيفين شحاتة، مدير تحرير الأهرام ومسؤول ملف التعليم، إن تصريحات وزير التعليم بمجلس الشيوخ بخصوص تغيير نظام الثانوية العامة أثلجت قلوب كل أولياء الأمور، خاصة النظام الجديد لن يطبق هذا العام أو العام المقبل، وذلك لضرورة تحديث المناهج وتأهيل الطلبة على ذلك النظام.

القيادة السياسية مهتمة بشدة بملف التعليم الجامعي وقبل الجامعي

وأضافت «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، المذاع عبر شاشة قناة «dmc»، أن القيادة السياسية مهتمة بشدة بملف التعليم الجامعي وقبل الجامعي ومحاولة جعله متناسبا مع التخصصات التي تواكب سوق العمل، لافتة إلى أن ما أشار إليه الوزير هو منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم والإسراع بالتعليم، وذلك يعني تعدد بالمسارات وحرية اختيار الطالب وفقًا لميوله وقدراته، وذلك بإلغاء التشعيب لعلمي وأدبي والتحديد عن طريق المسارات التي تؤهل الطالب للدخول للكليات الطبية أو الهندسية أو غيرها.

وتابع: «سيعطي ذلك النظام عدة فرصة ومرونة للطالب وعدم وجود ضغط عصبي ومادي عليه وعلى أسرته»، لافتة إلى أن أهم النقاط التي تحدث عنها وزير التعليم هو وجود تنسيق مع التعليم العالي لأن أي تغير بنظام الثانوية العامة هو تغيير بنسب قبول الجامعات وتنفيذ مناهج جديدة للتماشي مع ذلك النظام الحديث.