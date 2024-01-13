«الإسكان» تطرح أراض متميزة بالمزاد العلني في القاهرة فبراير المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة القاهرة، فرصة لن تتكرر للبيع بالمزاد العلني لعدد 28 قطعة أرض فضاء متميزة سكني، كاملة المرافق، بمساحات تتراوح بين من 101 و344 متر مربع، بالمجاورات: «الأولى - الثانية - الثامنة - التاسعة - العاشرة»، في مشروع المجتمع السكني الجديد غرب طريق الأوتوستراد، بجوار مساكن أطلس، بحلوان بمحافظة القاهرة.

طرح أراض متميزة

وأعلن الجهاز المركزي للتعمير الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، أنه يجرى البناء على كامل المساحة، طبقا للاشتراطات البنائية المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وأن تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه، وتعقد جلسة المزاد العلني الساعة 12 ظهرا، يوم الأربعاء الموافق 7 من فبراير المقبل 2024، وذلك بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

السماح بالبناء على كامل مساحة الأرض

وأوصح الجهاز المركزي للتعمير أن كراسة الشروط بها كل التفاصيل، وتُطلب مقابل 299 جنيها، بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة، و5 جنيهات لدعم صندوق «قادرون باختلاف»، من خلال جهاز المشروعات المشتركة بمدينة حلوان، أو من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمحافظة القاهرة بحي عابدين، وأنه يمكن التواصل مع الجهاز المركزي للتعمير الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، عبر البريد الإلكتروني للجهاز، وهو:Eajp_2013@yahoo.com

وأشار الجهاز إلى أن قانون 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 693 لسنة 2019، وكراسة الشروط، يعتبر مكملا لهذا الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمحافظة القاهرة، من هنا www.cairo.gov.eg.