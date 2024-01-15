شرم الشيخ تحتضن كأس أفريقيا والبطولة العربية للترايثلون فبراير المقبل

تشهد مدينة شرم الشيخ انطلاق عدة بطولات في رياضة الترايثلون الدولية، منها كأس أفريقيا والبطولة العربية، وذلك في فبراير المقبل.

وأوضح محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بطولات الترايثلون ستنطلق من 22 لـ25 فبراير المقبل، وتشمل كأس العرب وكأس إفريقيا المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد وكأس العرب وأفريقيا للناشئين وأيضا كأس إفريقيا للباراترايثلون المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد، وبطولة الأكواترايثلون التي تجمع بين السباحة والجري.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي لرياضة الترايثلون، وبحضور اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي لرياضة الترايثلون.

أهمية انطلاق بطولة الترايثلون من شرم الشيخ

وأكد وكيل الوزارة أن إطلاق بطولة الترايثلون من شرم الشيخ يأتي استكمالا لمسيرة النجاح الرياضي الذي تقدمه المدينة في استضافة البطولات الرياضية الدولية، مشيرًا إلى أن بطولات الترايثلون تنطلق سنويًا من مدينة السلام، وتدرج ضمن البطولات التأهيلية للأولمبياد، كما أنها تضم بطولة الباراترايثلون الرياضية التي يتنافس فيها فئات من أصحاب الهمم والتي تساعد على ترسيخ قيم الدمج المجتمعي لهم.

استعدادات شرم الشيخ لاستقبال بطولة الترايثلون

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ رفعت درجة استعداداتها لاستقبال هذه البطولة، التي تعد من البطولات الدولية المعتمدة من قِبل الاتحاد الدولي، وتنظم سنويا على أرض مدينة السلام، بمشاركة عدد كبير من الدول، وتعد من البطولات التي تسمح لجميع الأعمار المشاركة فيها بدءًا من سن 8 سنوات.