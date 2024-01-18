رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إيرادات الأفلام 2024 خلال 8 أيام.. 9 منها تكسر حاجز 21 مليون جنيه

كتب:

هبة أمين
12:24 م | الخميس 18 يناير 2024
أبطال فيلم الحريفة

أبطال فيلم الحريفة

جاءت حصيلة إيرادات الأفلام 2024، على مدار 8 أيام بنحو 21 مليون و700 ألف جنيه، حيث يعرض حاليًا بالسينما 7 أفلام «الحريفة، الإسكندراني، أبو نسب، شماريخ، عصابة عظيمة، ليه تعيشها لوحدك، أنا وابن خالتي»، وانضم إليهم أمس فيلمي مقسوم والملكة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات الأفلام 2024 خلال أيام

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، شهدت السينما طرح مجموعة أفلام جديدة بالتزامن مع موسم رأس السنة، حيث حقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي خلال 15 يوم بالسينما نحو 14 مليون جنيه، وجاءت إيرادات فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة، بـ 11 مليونا و400 ألف جنيه.

وخلال 15 يومًا حقق فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد نحو مليون و865 ألف جنيه، فيما حقق فيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، في نفس المدة 528 ألفا و475 ألف جنيه.

أكشن وكوميدي

وجاءت إيرادات فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني خلال 29 يوما عرض بالسينما (4 أسابيع) نحو 36 مليونا و800 ألف جنيه، وخلال 6 أسابيع عرض بالسينما جاءت إيرادات فيلم شماريخ بطولة أسر ياسين وأمينة خليل بنحو 26 مليونا و200 ألف جنيه.

أول يوم عرض بالسينما

وحقق فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم في أول يوم عرض بالسينما أمس 156 ألفا و860 جنيها، كما حقق فيلم الملكة بطولة هالة صدقي ورانيا يوسف في اليوم الأول من عرضه 41 ألفا و930 جنيها.

اقرأ المزيد:

فيلم «الحريفة» يتصدر المركز الأول لإيرادات اليوم الواحد بـ1.8 مليون جنيه

فيلم «الحريفة» يتصدر إيرادات شباك التذاكر في دور العرض.. كم حقق؟

3 عوامل وراء تصدر فيلم «الحريفة» قائمة الإيرادات بالموسم الشتوي.. ناقد يكشف

فيلم «الإسكندراني» يحقق 618 ألف جنيه في دور العرض خلال يوم واحد

خالد يوسف: فيلم «الإسكندراني» يدافع عن الهوية المصرية.. فيديو

زينة تشكر جمهور دبي على استقبالهم الحار لفريق عمل فيلم «الإسكندراني»

فيلم «أبو نسب يحقق 422 ألف جنيه إيرادات في يوم بدور العرض

فيلم «أبو نسب» يحتل المرتبة الثالثة في إيرادات شباك التذاكر.. كم حقق؟

محمد عادل إمام يعلن مد عرض فيلم أبو نسب في أمريكا وكندا
بقلم هبة أمين