إيرادات الأفلام 2024 خلال 8 أيام.. 9 منها تكسر حاجز 21 مليون جنيه

جاءت حصيلة إيرادات الأفلام 2024، على مدار 8 أيام بنحو 21 مليون و700 ألف جنيه، حيث يعرض حاليًا بالسينما 7 أفلام «الحريفة، الإسكندراني، أبو نسب، شماريخ، عصابة عظيمة، ليه تعيشها لوحدك، أنا وابن خالتي»، وانضم إليهم أمس فيلمي مقسوم والملكة، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات الأفلام 2024 خلال أيام

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، شهدت السينما طرح مجموعة أفلام جديدة بالتزامن مع موسم رأس السنة، حيث حقق فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي خلال 15 يوم بالسينما نحو 14 مليون جنيه، وجاءت إيرادات فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة، بـ 11 مليونا و400 ألف جنيه.

وخلال 15 يومًا حقق فيلم أنا وابن خالتي بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد نحو مليون و865 ألف جنيه، فيما حقق فيلم ليه تعيشها لوحدك بطولة خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، في نفس المدة 528 ألفا و475 ألف جنيه.

أكشن وكوميدي

وجاءت إيرادات فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني خلال 29 يوما عرض بالسينما (4 أسابيع) نحو 36 مليونا و800 ألف جنيه، وخلال 6 أسابيع عرض بالسينما جاءت إيرادات فيلم شماريخ بطولة أسر ياسين وأمينة خليل بنحو 26 مليونا و200 ألف جنيه.

أول يوم عرض بالسينما

وحقق فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم في أول يوم عرض بالسينما أمس 156 ألفا و860 جنيها، كما حقق فيلم الملكة بطولة هالة صدقي ورانيا يوسف في اليوم الأول من عرضه 41 ألفا و930 جنيها.