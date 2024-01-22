رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عميد «طب كفر الشيخ»: نشهد طفرة كبيرة.. ونستعد لافتتاح مستشفيين جامعيين قريبا

كتب:

هاجر عمر
09:36 ص | الإثنين 22 يناير 2024
الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ

الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن التعليم الطبي هو جزء كبير جدا في عمل المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الكلية تضم قاعات تدريسية للمحاضرات وقاعات أخرى للتدريس للأعداد الصغيرة، الهدف منها تعليم الطلاب العلامات الحيوية والإكلينيكية على المرضى.

فحص المرضى والتعامل معهم ضمن الدراسة التطبيقية للطلاب 

وأضاف «إسماعيل» في تقرير مذاع عبر برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأساتذة بالكلية يقومون بالشرح والتطبيق على المرضى بفحصهم أمام الطلاب، كما يتضمن التعليم كيفية التعامل مع المرضى، ومناقشتهم بصورة صحيحة للتعرف على تاريخهم المرضي.

افتتاح مستشفيين جامعيين هما الأكبر بمنطقة الدلتا

وتابع أنه على مر السنوات الأخيرة وجامعة كفر الشيخ تشهد طفرة كبيرة في المجال الطبي، وهو ما جعلها متواجدة وبقوة على خريطة الجامعات المصرية، خاصة بعد الانتهاء من الاستعداد لافتتاح مستشفيين جامعيين هما الأكبر بمنطقة الدلتا، مستشفى للطوارئ والأورام، ومركز للعيادات الخارجية، وهو ما يخفف العبء عن كاهل المدن الجامعية بالمدن المجاورة.

 

 

اقرأ المزيد:

عميد «طب كفر الشيخ» يعتمد نتائج الدراسات العليا للفصل الثاني لعام 2022-2023

علم فلسطين حاضر في احتفالات طلاب «طب كفر الشيخ» بتخرجهم: قضيتنا كلنا

«رفع الوعي بأهمية بنك المعرفة المصري».. ورشة عمل في كلية طب كفر الشيخ

ندوة في «طب كفر الشيخ» للتوعية بأضرار المخدرات وطرق مكافحة الإدمان

«طب بيطري كفر الشيخ»: ورق البنجر للماشية يحتاج شرب الماء كل ساعتين

«طب كفر الشيخ» تستضيف الدورة التدريبية الخامسة لمكافحة ظاهرة الإدمان

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 2023.. الأوراق المطلوبة للتقديم

عميد «طب كفر الشيخ» يعتمد نتيجة الفرقة الأولى لعام 2023
بقلم هاجر عمر