عميد «طب كفر الشيخ»: نشهد طفرة كبيرة.. ونستعد لافتتاح مستشفيين جامعيين قريبا

قال الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، إن التعليم الطبي هو جزء كبير جدا في عمل المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الكلية تضم قاعات تدريسية للمحاضرات وقاعات أخرى للتدريس للأعداد الصغيرة، الهدف منها تعليم الطلاب العلامات الحيوية والإكلينيكية على المرضى.

فحص المرضى والتعامل معهم ضمن الدراسة التطبيقية للطلاب

وأضاف «إسماعيل» في تقرير مذاع عبر برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأساتذة بالكلية يقومون بالشرح والتطبيق على المرضى بفحصهم أمام الطلاب، كما يتضمن التعليم كيفية التعامل مع المرضى، ومناقشتهم بصورة صحيحة للتعرف على تاريخهم المرضي.

افتتاح مستشفيين جامعيين هما الأكبر بمنطقة الدلتا

وتابع أنه على مر السنوات الأخيرة وجامعة كفر الشيخ تشهد طفرة كبيرة في المجال الطبي، وهو ما جعلها متواجدة وبقوة على خريطة الجامعات المصرية، خاصة بعد الانتهاء من الاستعداد لافتتاح مستشفيين جامعيين هما الأكبر بمنطقة الدلتا، مستشفى للطوارئ والأورام، ومركز للعيادات الخارجية، وهو ما يخفف العبء عن كاهل المدن الجامعية بالمدن المجاورة.