انطلاق مسيرات شبابية في القليوبية احتفالا بعيد الشرطة (صور)

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إشارة البدء لانطلاق مسيرة شبابية احتفالا بعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وتقدم المسيرة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، نائبا عن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالقليوبية.

الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية

وتشهد محافظة القليوبية اليوم الاحتفال بالذكر ال 72 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير بانطلاق مسيرة شبابية من أمام ديوان عام المحافظة حتى حديقة صقلية بمدينة بنها، ويشارك فيها أعضاء مراكز الشباب وفرق التطوع والجوالة والاكاديميات وفريق شباب يدير شباب yly رافعين أعلام مصر .

علم مصر بطول 50 مترا

وأوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب أنه حمل شباب القليوبية خلال المسيرة علم مصر بطول 50 متر من أمام ديوان عام المحافظة، في تعبير عن الانتماء للوطن ومؤسساته وتقديم التهاني لرجال الشرطة المصرية في الذكرى الـ72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.

ذكرى موقعة الإسماعيلية

جدير بالذكر، أن الاحتفال بعيد الشرطة المصرية هو ذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير سنة 1952 والتي راح ضحيتها 50 قتيلا و80 جري من رجال الشرطة على يد الاحتلال الانجليزي بعد رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم واخلاء مبنى المحافظة .