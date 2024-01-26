رئيس جهاز النوبارية يتفقد مشروعات الخدمات والتطوير بالمدينة

تفقد المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مشروع إنشاء مدرسة تعليم أساسي بحي «ابني بيتك»، يرافقه مسؤولو الجهاز والمشروع، وذلك في إطار مواصلة جولاته التفقدية بمشروعات الخدمات والتطوير بالمدينة.

وتابع رئيس الجهاز في جولته، أعمال صب الدور الأخير بالمدرسة، مؤكداً أهمية المتابعة الجادة والمستمرة لعملية التنفيذ خطوة بخطوة، والتأكد من اتباع المواصفات الفنية والاهتمام بالجودة.

متابعة أعمال النظافة والزراعة

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، منطقة الإسكان الاجتماعي 20 عمارة، لمتابعة مستوى الأعمال بالمنطقة، حيث تم التأكيد على سرعة تلافي ملاحظات النظافة والاهتمام بالزراعة، ووضع تصور وخطة عمل لحديقة في مدخل الحي المميز حتى يتم بدء العمل بها.

مشروعات الخدمات والتطوير بالمدينة

كما قام بالمرور على المنطقة الصناعية لمتابعة أعمال النظافة والصيانة، ورفع كفاءة البنية التحتية، تلا ذلك تفقد مدخل الحي السكني الجاري تطويره بعد الانتهاء من أعمال توسعة الطريق الصحراوي.

وفي سياق متصل، تابع رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، في جولة مسائية، رافقه خلالها مسؤولو الجهاز، سير العمل بالموقف العام، موجهاً إدارة النظافة بمواصلة العمل على مدار الساعة للمناطق الحيوية التي تمتلئ بالمسافرين للحفاظ على منطقة الموقف ومداخل حضارية وبيئية سليمة.

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، محطات رفع الصرف الصحي، للتأكيد على المتابعة الدورية لطلمبات الصرف والإبلاغ الفوري في حالة وجود أي أعطال، كما تم المرور على منطقة الإسكان «14 عمارة»، وتم التوجيه بزيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء، والالتزام بمنع أي ري بمياه الشرب التي يتم تنقيتها، بجانب التعامل بحزم مع إلقاء مخلفات البناء بصور عشوائية، وحصر للقطع التي لم تثبت جدية في التعامل على القطع السكنية.

وقام رئيس الجهاز بالمرور على منطقتي كارفور والسواحلي، موجها بالتعامل بحزم مع الإشغالات والتعديات بالمنطقة.