رئيس «مياه شرب الإسكندرية» يكشف خطة الاستعداد للأمطار في المحافظة

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، إنّ هناك متابعة مستمرة للبيانات التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية بشأن التغيرات المناخية، موضحًا: «رفعنا الاستعدادات منذ يوم الاثنين الماضي، أي منذ 5 أيام».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «معداتنا موجودة في الأماكن المخصصة لمدة 24 ساعة لرفع المياه، ودفعنا أكثر من 15 عربة وبدالة على مستوى الإسكندرية في الأماكن التي يتوقع أن تتجمع فيها مياه الأمطار».

وتابع: «الأمطار غزيرة ومتوسطة وأحيانا يكون هناك برق ورعد، لكننا نتعامل مع الأوضاع أولا بأول، وتكونت سحب ممطرة، فقد سقطت الليلة أمطار على غرب الإسكندرية وبعض الأجزاء من وسط المحافظة، وقبلها سقطت أمطار على شرق ووسط وغرب الإسكندرية».