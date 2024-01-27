فن أخضر مستدام.. «الأزهر» يطلق مبادرة لدعم الإبداع والابتكار بمعرض الكتاب

أطلق مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مبادرة ريادية بعنوان: «فن أخضر مستدام»، ضمن فعاليات مبادرة «قضايا العصر وتغير المناخ»، وذلك للعام الثاني على التوالي بجناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ«55».

مبادرة لتشجيع رواد الأعمال بالأزهر

تهدف المبادرة، إلى تشجيع الموهوبين والمبدعين ورواد الأعمال بالأزهر الشريف والمجتمع؛ لإعادة تدوير المستهلكات البيئية بشكل نفعي وإنتاجي، وتؤكد المبادرة على أن حماية البيئة والمحافظة عليها من الواجبات الدينية.

ويجري تنفيذ المبادرة من خلال ورش عمل لزوار جناح الأزهر؛ لإنتاج أعمال فنية ووظيفية منها: «كسر الزجاج والمرايات وورق الجرائد والمجلات»، وذلك لتشجيع الفكر الريادي للمشاريع متناهية الصغر، من خلال طرح حلول تشكيلية وابتكارية، بإعادة استخدام المستهلكات البيئة، وتنفيذ لافتات توعوية بالخط العربي مع الأطفال؛ للعمل معًا من أجل حماية البيئة.

تأتي المبادرة، في إطار حرص الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على اكتشاف وتنمية القدرات، ونشر الثقافة والوعي البيئي، وبإشراف عام الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، رئيس مكتب الأزهر لدعم الابتكار، وضمن جهود الدولة المصريّة لحماية البيئة، والتحول للأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة.

مشاركة الأزهر في معرض الكتاب

ويشارك الأزهر الشريف- للعام الثامن على التوالي- بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية، في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض، في قاعة التراث رقم «4»، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.