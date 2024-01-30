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تفاصيل شقق «الإعلان التكميلي» بالعبور وأسيوط لمن لم يحالفهم الحظ بالطرح السابق

كتب:

أيمن حمزة
02:21 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
وزبر الإسكان

وزبر الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في وقت سابق، عن طرح وحدات سكنية تكميلية بالعبور وأسيوط، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث، أو وحدات مدينة أسيوط الجديدة والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

أوضح الوزير، في بيان، أن الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 89 و93 مترًا مربعًا، وسيتم طرحها بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأضاف أن الطرح التكميلي يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وناشدت وزارة الإسكان، المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية الراغبين في الاستفادة من الطرح التكميلي، ضرورة التواصل مع بنك التعمير والإسكان، لمعرفة حالة طلبات الحجز، وإلغاء طلب استرداد جدية الحجز في حال كانت الحالة «طلب استرداد مقدم الحجز».

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.