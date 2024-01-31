نصائح لشراء دفاية موفرة لاستهلاك الكهرباء.. يتزايد الطلب عليها في الشتاء

يشهد فصل الشتاء هذه الأيام انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، وهو ما يدفع الكثيرين لشراء الدفايات الكهربائية لتدفئة المنازل، وبدورها تستهلك الدفاية كهرباء وتزيد الفاتورة، وهو ما يجعل المواطن في حيرة من أمره.

حدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء مواصفات الدفاية الكهربائية قبل الشراء لتوفير الاستهلاك.

1- ينصح بشراء الدفاية المشعة، التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، كما أن الدفايات السيراميك لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- عند الشراء احرص على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية.

4- ينصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح ترشيد الاستهلاك عند استخدام غلاية المياه

ونصح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء باتباع الإرشادات التاية لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الغلايا الكهربائية:

1- أن يكون حجم غلاية المياه مناسب للاحتياجات اليومية.

2- اختر نوع غلاية كهربائية موفِّر للطاقة.

3- قم بتنظِّف الغلاية الكهربائية من الترسبات الجيرية باستمرار.

4- أغلى كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تزيد الكمية حتى لا تستهلك كهرباء كثيرة.

5- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

إرشادات للحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية

ـ مراجعة التركيبات الكهربائية وصيانتها دوريًا.

ـ التأكد من جودة التلامس عند استخدام مشترك، وملاحظة علامات زيادة الحرارة في المشترك، وألا تزيد أحمال المشترك عن المسموح به.

ـ استخدم أجهزة الوقاية المناسبة لمنع حدوث حرائق أو صدمات كهربائية.

ـ تركيب الأجهزة الكهربائية يجب أن يتم بمعرفة متخصص، وتكون داخل الحائط وليس خارجه.

ـ عدم استخدام مشترك أو زيادة في أطوال التوصيلات إلا إذا كانت مطابقة للمواصفات.

ـ عدم لمس قطع التوصيل النحاسية المركبة في أي مقبس لأي جهاز باليد مطلقا.

ـ عدم استخدم الأجهزة الكهربائية المتنقلة داخل الحمام.

ـ عدم استخدام أجهزة معيبة أو بها خلل.