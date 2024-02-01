رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

منسق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم: قيمة الجوائز تزيد على مليون جنيه

كتب:

شريف سليمان
12:47 م | الخميس 01 فبراير 2024
مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم

كشف عادل المصيلحي المنساق العام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، تفاصيل المسابقة بمشاركة 50 دولة، قائلًا: «نحتفل بالدورة السابعة التي تنطلق غدا، ويتم تنظيمها في محافظة بورسعيد، وخرجت من رحم التلفزيون المصري في عام 2003».

وأضاف المصيلحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «في البداية، كانت هذه المسابقة محلية، ثم أصبحت إقليمية في عام 2018، ثم تحولت إلى مسابقة دولية تذاع في شهر رمضان من خلال 30 حلقة»، لافتًا إلى أن المتسابقين يتنافسون في أكثر من فرع، الأول هو حفظ القرآن للرجال والنساء، على ان يكون الحفاظ بالأحكام». 

وذكر أنَّ الفرع الثاني هو الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن أو القرآن المجود، ثم الفرع الثالث وهو الإنشاد والابتهال، والفرع الرابع هو الاهتمام بالنشء حتى 12 سنة في حفظ القرآن الكريم كاملا وفي الابتهال والإنشاد أيضا، وجرى رصد جوائز بأكثر من مليون جنيه للفائزين.

وتابع المنساق العام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم: «كل التحية للهيئة الوطنية للإعلام لأنها تسهم بشكل كبير في نقل فعاليات هذا الحدث، ويشارك معنا في هذا العام متسابقون من أمريكا والبحرين والكويت والبرازيل، ولأول مرة ينعقد مجلس خاص برؤساء المسابقات الدولية على مستوى العالم في بورسعيد، وهو أول اجتماع خارج دول الكويت التي يقع فيها مقر المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية».

اقرأ المزيد:

أسماء الفائزين بتصفيات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن تعلن أسماء الفائزين والمؤهلين للمنافسة الدولية

مدير مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن عبر «الحياة»: تذاع على القنوات الإقليمية

معلومات عن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن.. تحمل اسم الشيخ نصر الدين طوبار

عرض فيلم تسجيلي عن نصر الدين طوبار في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

فقرة إنشادية للمشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم
بقلم شريف سليمان