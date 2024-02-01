منسق مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم: قيمة الجوائز تزيد على مليون جنيه

كشف عادل المصيلحي المنساق العام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، تفاصيل المسابقة بمشاركة 50 دولة، قائلًا: «نحتفل بالدورة السابعة التي تنطلق غدا، ويتم تنظيمها في محافظة بورسعيد، وخرجت من رحم التلفزيون المصري في عام 2003».

وأضاف المصيلحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «في البداية، كانت هذه المسابقة محلية، ثم أصبحت إقليمية في عام 2018، ثم تحولت إلى مسابقة دولية تذاع في شهر رمضان من خلال 30 حلقة»، لافتًا إلى أن المتسابقين يتنافسون في أكثر من فرع، الأول هو حفظ القرآن للرجال والنساء، على ان يكون الحفاظ بالأحكام».

وذكر أنَّ الفرع الثاني هو الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن أو القرآن المجود، ثم الفرع الثالث وهو الإنشاد والابتهال، والفرع الرابع هو الاهتمام بالنشء حتى 12 سنة في حفظ القرآن الكريم كاملا وفي الابتهال والإنشاد أيضا، وجرى رصد جوائز بأكثر من مليون جنيه للفائزين.

وتابع المنساق العام مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم: «كل التحية للهيئة الوطنية للإعلام لأنها تسهم بشكل كبير في نقل فعاليات هذا الحدث، ويشارك معنا في هذا العام متسابقون من أمريكا والبحرين والكويت والبرازيل، ولأول مرة ينعقد مجلس خاص برؤساء المسابقات الدولية على مستوى العالم في بورسعيد، وهو أول اجتماع خارج دول الكويت التي يقع فيها مقر المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية».