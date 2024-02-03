مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة في المنوفية.. خدمات متنوعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدفع بسيارات مياه متنقلة لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز الواقعة بنطاق محافظة المنوفية.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إنّ سيارات المياه المتنقلة ستتواجد بدءًا من اليوم وحتى نهاية الشهر، بمختلف مراكز المحافظة.

أماكن سيارات المياه المتنقلة بالمنوفية

وأشارت شركة مياه الشرب، إلى أنّ أماكن سيارات المياه المتنقلة كالتالي:

- شبين الكوم: «بحري - بجوار مبنى المحافظة بمحطة رفع صرف صحي».

- بركة السبع: «كفر هلال - محطة صرف صحي كفر هلال أمام المقابر».

- أشمون: «سنتريس - طريق القناطر الخيرية بمحطة مياه المرشحة بسنتريس».

- الشهداء: «نادر - شارع الجسر بجوار الشقير بجوار جامع الشقيري».

- قويسنا: «كفر ميت العبسي - محطة رفع كفر ميت العبس أمام مسجد أبو المكارم».

خدمات سيارات المياه المتنقلة

وتقدم سيارات المياه المتنقلة، خدمات سداد الفواتير والتعاقد على تركيب العدادات، وبيع القطع الموفرة.