استعدادات مكثفة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، استعدادها لانطلاق الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، 10 فبراير الجاري، حيث أصدرت تعليمات إلى جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتظام وتجهيز الفصول وإعادة ترتيبها ونظافة الأماكن بعد الانتهاء من أداء امتحانات الترم الدراسي الأول وظهور النتائج.

تجهيز المدارس للترم الدراسي الجديد

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، لـ«الوطن»، إن يتم تنفيذ عمليات تفتيش من المديرية لجميع الإدارات التعليمية، والعمل على تجهيز الفصول الدراسية، وبعض التجهيزات التي تحتاجها بعض المدارس، للاستعداد لتكملة الترم الدراسي الثاني، الذي سيبدأ بعد 5 أيام في مدارس الفترتين، وبعد 6 أيام في المدارس ذات الفترة الواحدة.

وأضاف أن 6 مدارس جديدة انتظم بها التلاميذ بعد بناءها بشكل جديد حضاري ومتطور، وهي مدرسة الخروبة والشلاق وأبوفرج والمعنية والظهير وشيبانة جنوب رفح.

استلام كتب الترم الثاني

بدورها أكدت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أن الكتب الدراسية للترم الأول، هي ذاتها للترم الثاني، وجميع الكتب الدراسية مكتملة، وعلى الطلاب التوجه لقسم الكتب والمراجعات حال وجود نقص في الكتب المدرسية، موضحة أنه لا يوجد نقص في الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية.