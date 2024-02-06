كيفية الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان.. «اطمني على نفسك»

مع الانشغال بروتين الحياة اليومية والأعباء المنزلية، تتجاهل بعض السيدات عدة أعراض قد تكون دليلًا على إصابتها بالسرطان، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتها الصحية وعدم القدرة على التعامل مع المرض مبكرًا، لذا، يجب الفحص لدوري تجنبًا للإصابة بالمرض الخبيث.

الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أوضح أنّ السرطان عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا في الجسم بسبب حدوث خلل فيها، ما ينتج عنه تكوّن كتل من الأنسجة التي تعرف بالأورام، مشيرًا إلى إطلاق العيادة الصحية في كفر شكر حملة للتوعية بخطورة المرض.

عوامل الإصابة بالسرطان

وأشار وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك عوامل مهمة تتسبب في الإصابة بالسرطان وينبغي تجنبها، كما يلي:

- التدخين وشرب الكحول

- النظام الغذائي غير الصحي

- ‏الخمول البدني وعدم ممارسة الرياضة

- ‏تلوث الهواء

- بعض الأمراض المعدية

- بعض العدوى المزمنة مثل الجرثومة الحلزونية

‏- فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والتهاب الكبد B والتهاب كبد C

طرق الوقاية من السرطان

وشدد وكيل وزارة الصحة، على أنه يمكن الوقاية من خطر السرطان، من خلال اتباع الآتي:

- تجنب التدخين وعدم استخدام التبغ

- الحفاظ على وزن صحي للجسم وتناول نظام غذائي صحي بما في ذلك الفواكه والخضروات

- انتظام النشاط البدني، مع تجنب الاستخدام الضار للكحول

- تجنب الأشعة فوق البنفسجية

- الاستخدام الآمن والمناسب للإشعاع في الرعاية الصحية

‏- ‏الحد من التعرض لتلوث الهواء

‏- تناول لقاح فيروس الورم الحليمي البشرى ولقاح الكبد الوبائي B