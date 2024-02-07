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«القومي للحضارة» يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

كتب:

عبدة ابو غنيمة
05:20 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
خلال استقبال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمتحف القومي للحضارة

خلال استقبال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمتحف القومي للحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصريّة بالفسطاط، الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي

وأشارت وزارة السياحة والآثار، في بيان، إلى أنه كان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إذ رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، موضحًا أهمية المتحف الذي أصبح ركيزة أساسية في الترويج للحضارة المصرية العريقة، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية عالمية، وإبراز الصورة الإيجابية لها أمام العالم، ودعم الاقتصاد القومي من خلال التنمية السياحية.

كنوز تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية 

وأشار إلى أنه اصطحبهم  باسم رؤوف أمين متحف، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة، مقدمًا لهم شرحًا وافيًا عن المتحف وما يحتويه من كنوز، تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وأعرب الدكتور محمد سليمان الجاسر، عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابه بالمتحف والكنوز الأثرية المعروضة فيه من مختلف الحقب التاريخية، والتي تظهر روعة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور، كما وجه الشكر لإدارة المتحف علي حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة.

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