دعاء الإسراء والمعراج يفتح لك أبواب الخير.. ردده في هذا التوقيت

يبحث كثيرون عن دعاء الإسراء والمعراج، أملا في أن يفتح لهم أبواب الخير، تزامنا مع ذكرى تلك الليلة المباركة، والتي تستمر حتى فجر الخميس 27 رجب 1445، الموافق 8 فبراير 2024، ويحرص قطاع كبير من المسلمين على ترديد دعاء الإسراء والمعراج، من أجل فتح أبواب الخير.

دعاء الإسراء والمعراج يفتح لك أبواب الخير

حول دعاء الإسراء والمعراج لفتح أبواب الخير، أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، أنّه ليس هناك صيغة محددة وردت في القرآن الكريم أو السنة النبوية، لدعاء الإسراء والمعراج، لافتا إلى أنّ هناك مئات الصيغ المختلفة التي يمكن للشخص ترديدها في تلك الليلة، شأنها شأن غيرها من الأيام الأخرى.

وتابع: «يمكن الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج بقول رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ»، ومن الصيغ الأخرى للدعاء: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».

صيغ أخرى للدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

ويشمل دعاء ليلة الإسراء والمعراج أيضًا: «رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

أفضل وقت للدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

وحول أفضل وقت للدعاء في ليلة الإسراء والمعراج أوضح «لاشين»، أنّ أوقات الاستجابة في تلك الليلة شأنها شأن الليالي والأيام الأخرى، وواصل: «الثلث الأخير من الليل هو أفضل وقت للدعاء سواء في ليلة الإسراء والمعراج أو غيرها، ولذلك يستحب الدعاء في ذلك الوقت».