وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المرافق والطرق في 4 مدن جديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من روافع المياه والصرف الصحي، وموقف مشروعات المرافق والطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، وبدر، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسؤولين بهذه المدن.

وأكد الوزير أهمية الزيارات الميدانية التى يقوم بها، وكذا مسؤولو الوزارة لمواقع العمل فى حل المشكلات وتذليل العقبات وكذا دفع العمل، مشيرا إلى أنّ هناك توجيهات مستمرة لجميع المسؤولين بالنزول إلى مواقع مشروعات الإسكان، خاصة المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وكذا مشروعات المرافق والخدمات، والتأكيد على إنهاء المشروعات في مواعيدها وبالجودة المطلوبة.

وفي هذا السياق، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن بجولة فى مدينة القاهرة الجديدة، استهلها بتفقد أعمال الطرق الجاري تنفيذها داخل مثلث الأمل بالتجمع السادس، وربطها بالطرق والمحاور السريعة، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، ومسؤولو الجهاز والشركات العاملة بالمشروعات.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل بالتجمع السادس، حيث تعتبر المنطقة امتدادا لمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز مثلث الأمل بموقعه المتميز حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الأوسطى وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحة مثلث الأمل حوالي 4 آلاف و800 فدان.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ طريق بمثلث الأمل بطول (5.3 كم)، وربطه بمحور الطريق الأوسطي «امتداد شارع التسعين الجنوبي»، وذلك لربط المدينة بمثلث الأمل ولسرعة تنمية المنطقة وجذب الإستثمارات إليها.

وزير الإسكان يتفقد مشروعات التجمع السادس بالقاهرة الجديدة

وتابع نائب رئيس الهيئة في جولته أعمال تطوير روافع المياه بالمدينة، وكذا تفقد حالة روافع الصرف الصحى، للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع المواقف الطارئة، واستعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، والتعامل مع المواقف الطارئة، ولا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.

واختتم مسؤولو الإسكان الجولة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة (رفع كفاءة محور 24 الر ابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن، وكذا أعمال رفع كفاءة وتطوير محور RR الرابط بين محور العبور بالتجمع الثالث ومحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة، مرورا بشارع التسعين الجنوبي.

كما قام المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، يرافقه مسؤولو الجهاز، بجولة تفقدية بأعمال الإسكان والمرافق الجاري تنفيذها بالمرحلتين الثانية والثالثة في مشروع عمارات سكن الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة «زهرة العاصمة» والجاري تنفيذها بمدينة بدر، إذ تابع الموقف التنفيذي للمشروع، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس جهاز مدينة بدر ومرافقوه، أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمرحلة الثالثة بالمشروع، والتي تضم 295 عمارة بها 7080 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات لمرحلة متقدمة، كما تفقدوا أعمال المرافق بالمشروع، مشيرا إلى أن أعمال المرافق تشمل شبكات (مياه – صرف – ري – طرق فرمة)، وبلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.

رئيس جهاز مدينة بدر يشدد على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة

ووجه عبد الرشيد مسؤولي الشركات المنفذة بدفع الأعمال بالمشروع لسرعة الإنتهاء من أعمال (الإسكان – المرافق) في أقرب وقت، وبالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع، بهدف سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية والارتقاء بالمدن الجديدة.

وكان المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، ومسئولو الجهاز، تفقدوا أعمال الطرق وتنسيق الموقع بمشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية بإجمالي 196 عمارة بها 4704 وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالعمارات إلى المرحلة النهائية، كما تفقدوا الأعمال الجارية بالمرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وفي مدينة الشروق، تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة، رافع الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز، بهدف الاطمئنان على الحالة العامة للرافع، والتأكد من جاهزية المنظومة في التعامل الأمثل مع الأمطار.

وتفقد رئيس الجهاز في جولته برافع الصرف الصحي الرئيسي غرفة الطلمبات، لمتابعة سير العمل مع التجربة العملية للمولدات بفصل التيار الكهربائي والاعتماد على المولد في التغذية الكهربائية.

كما أكد رئيس الجهاز على الاستعداد الدائم لرصيد خزان الوقود والخاص بالمولد الكهربائي مع تكثيف أعمال تطهير البيارة الرئيسية لمواجهة أي زيادة تأتي في حالات الأمطار، موجها باستمرار انتشار الفرق للمتابعة الميدانية ومراجعة تطهير بلاعات صرف الأمطار، وتجهيز المعدات اللازمة من سيارات وماكينات شفط، وتدعيم فرق الطوارىء بالكوادر الفنية من الإدارات المختلفة بالجهاز، ضمانا لعدم تأثر المرافق العامة في أوقات الطوارىء وذلك لكافة أنحاء مدينة الشروق.