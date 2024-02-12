«القابضة للمياه»: قطع الخدمة عن مناطق بالصعيد والدلتا لإجراء الصيانة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة لها بمحافظتي دمياط والمنيا، لإجراء أعمال الصيانة.

مدة قطع الخدمة عن مدينة راس البر

أوضحت «مياه الشرب» بدمياط عبر منشور على «فيسبوك»، قطع المياه عن مدينة رأس البر الأربعاء المقبل، لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، حتى الثالثة عصرا.

كيفية استقبال شكاوى المواطنين

وأشارت الشركة إلى أن سبب قطع الخدمة، تركيب أجهزة قياس تصرف على خط 600 مم، لافتة إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 125، وواتس آب على رقم 01013019333.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب بالمنيا، انقطاع مياه الشرب يوم الأربعاء المقبل، عن مركز ومدينة ملوي، اعتبارا من الساعة 7 صباحا ولمدة 48 ساعة.

إجراء أعمال ترحيل خط المياه

أشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع الخدمة عن المناطق المذكورة، إجراء أعمال ترحيل خط المياه المغذي لمدينة ملوي، قطر 900 مم، بسبب أعمال استكمال إنشاء كوبري المشاة العلوي بالملكية البحرية بحي شرق المدينة.

توفير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع

وطالب شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهة بأنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».