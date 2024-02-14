موعد فتح باب التقديم لوظائف «الأوقاف».. 2000 فرصة عمل للأئمة والعمال

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، رسميًا فتح باب التقديم لوظائف الأوقاف 2024، إذ حددت الوزارة الموعد المخصص للتقديم، موضحة الشروط والتخصصات للتقديم في وظائف الأوقاف 2024، إذ تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالبحث عن تلك الوظائف.

فتح باب التقديم لوظائف الأوقاف 2024

وحول فتح باب التقديم، فقد قالت وزارة الأوقاف إنَّ التقديم في مسابقة وظائف وزارة الأوقاف 2024 يكون للأئمة والعمال، سيكون ابتداءا من النصف الثاني من شهر فبراير 2024 الجاري، وفقًا لما أعلنته وزارة الأوقاف.

كما أعلنت الوزارة عن توفير 2000 فرصة عمل لـ الأئمة والعمال، وذلك بواقع 1000 وظيفة للأئمة، و1000 وظيفة أخرى للعمال، لافتة إلى أنّه سيكون التقديم في هذه الوظائف من خلال المسابقة، من خلال الضغط هنـا.

التخصصات المطلوبة لوظائف الأوقاف 2024

وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة في مسابقة الأوقاف 2024، فقد جاءت التخصصات المطلوبة للتقديم في وظيفة أئمة على النحو التالي:

- كلية الشريعة.

- كلية أصول الدين.

- كلية اللغة العربية.

- كلية القرآن الكريم.

- كلية الدعوة الإسلامية.

- كلية الإعلام جامعة الأزهر.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

- كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات.

- كلية التربية جامعة الأزهر شعبة "الدراسات الإسلامية - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية".

شروط التقديم في مسابقة الأوقاف 2024

على المتقدمين لـ مسابقة وزارة الأوقاف 2024، أن تتوافر فيهم الشروط التالية:

- أن يكون سن المتقدمين في المسابقة لـ الأئمة أو العمال 40 عامًا بدلاً من 35 عاما.

- يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بالتقديم في مسابقة وظائف الأوقاف 2024.

- يمكن للحاصلين على المؤهل الأقل من المتوسط، التقديم في وظائف العمال.