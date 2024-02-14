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منطقة القليوبية الأزهرية تعقد مقابلات للمتقدمين للوظائف الخالية

كتب:

حسن صالح
09:58 م | الأربعاء 14 فبراير 2024
لجنة اختبار أزهر القليوبية

لجنة اختبار أزهر القليوبية

عقد فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، لجنة مقابلات بديوان عام المنطقة، لعدد من الوظائف للمتقدمين لوظيفة عضو فني، لبعض الإدارات داخل الديوان منها: إدارة الامتحانات، وإدارة التنسيق، وإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة

أعضاء لجنة اختيار الأعضاء الفنيين 

وشارك في اللجنة من قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور فتحي محمود صديق، من الإدارة العامة للتنسيق، وسعيد فرج عبد الرحمن، من الإدارة المركزية للامتحانات، وطارق يحيى عبد المجيد، وأمير محمد محمود، من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، وضمت اللجنة من المنطقة الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور محمد فخري، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور أيمن السيسي، مدير الامتحانات، و أحمد عصر، مدير التنسيق، و تيسير السيد، مدير الشئون القانونية، وإسلام محمد عيسوي، مدير التفتيش المالي والإداري، وطارق فاروق، مدير رعاية الطلاب.

أعمال اللجنة 

وحرصت لجنة الاختبار على القيام بأعمالها بكل دقة وأمانة وشفافية كاملة، واستمرت أعمال اللجنة أكثر من 10 ساعات متواصلة لإنجاز مهمتها على أكمل وجه.

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