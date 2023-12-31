خبير تربوي: يجب تنمية الذكاء اللغوي والحركي للطلاب بجانب التكنولوجيا

قال محمد خليل موسي، خبير تربوي وتعليمي، إن التكنولوجيا بالآونة الأخيرة أصبحت سلاح ذو حدين، إذ تقوم بتسهيل الحياة العلملية والعملية ولكن لها أضرار أخرى ومن أضرارها خاصة بحياة الطلاب هي أنه قد جرى انخفاض نسبة التركيز إذ يحتاج الطالب 3 دقائق حتى يبدأ بالتركيز، فبوجود التكنولوجيا وخاصية «التابلت» بالمدارس والجامعات جعل الطالب يحتاج إلى نقاط سريعة وحاجته إلى التلقي أكثر من الإبداع وبذل المجهود.

توزان بين الكتاب والتكنولوجيا

وأضاف «موسى» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت المذاع على شاشة قنوات «dmc»، أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الكتاب والتكنولوجيا لأن التكنولوجيا تطورت بصورة كبيرة وتعدت المرحلة الطبيعية حتى وجود الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى ضرورة وجود الجانب التعليمي والكتابي بحياة الطالب لمواكبة سوق العمل والكتابة والتلقي والإبداع.

وتابع: «من أكثر الدول ازدهارًا في التعليم هي دولة فنلندا وكوريا إذ اهتما بالذكاء اللغوي واليدوي والحركي وبعض المواد وعدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا، فيجب على المعلمين والمدارس أن ينموا الذكاء الحركي واللغوي للطلاب».