رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

خبير تربوي: يجب تنمية الذكاء اللغوي والحركي للطلاب بجانب التكنولوجيا

كتب:

مريم جاد
04:40 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
محمد خليل موسي خبير تربوى وتعليمي

محمد خليل موسي خبير تربوى وتعليمي

قال محمد خليل موسي، خبير تربوي وتعليمي، إن التكنولوجيا بالآونة الأخيرة أصبحت سلاح ذو حدين، إذ تقوم بتسهيل الحياة العلملية والعملية ولكن لها أضرار أخرى ومن أضرارها خاصة بحياة الطلاب هي أنه قد جرى انخفاض نسبة التركيز إذ يحتاج الطالب 3 دقائق حتى يبدأ بالتركيز، فبوجود التكنولوجيا وخاصية «التابلت» بالمدارس والجامعات جعل الطالب يحتاج إلى نقاط سريعة وحاجته إلى التلقي أكثر من الإبداع وبذل المجهود.

توزان بين الكتاب والتكنولوجيا

وأضاف «موسى» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت المذاع على شاشة قنوات «dmc»، أنه يجب أن يكون هناك توازن بين الكتاب والتكنولوجيا لأن التكنولوجيا تطورت بصورة كبيرة وتعدت المرحلة الطبيعية حتى وجود الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى ضرورة وجود الجانب التعليمي والكتابي بحياة الطالب لمواكبة سوق العمل والكتابة والتلقي والإبداع.

وتابع: «من أكثر الدول ازدهارًا في التعليم هي دولة فنلندا وكوريا إذ اهتما بالذكاء اللغوي واليدوي والحركي وبعض المواد وعدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا، فيجب على المعلمين والمدارس أن ينموا الذكاء الحركي واللغوي للطلاب».

اقرأ المزيد:

برنامج «السفيرة عزيزة» يهنئ الإعلامية ريهام السهلي بتولي رئاسة شبكة dmc

برنامج «السفيرة عزيزة» يرصد دور المرأة في مشروعات مدينة العلمين الجديدة

برنامج «السفيرة عزيزة»: المؤرخ زين نصار له بصمة خالدة في عالم الموسيقى

مبادرات أطلقها برنامج السفيرة عزيزة.. بينها «بين جيلين» و«من دولابي»

برنامج «السفيرة عزيزة» يحتفل بعيد ميلاد سناء منصور على الهواء (صور وفيديوهات)

برنامج «السفيرة عزيزة» يطلق حملة لمناهضة الإبتزاز الإلكتروني: «إنتي مش لوحدك»

«السفيرة عزيزة»: برنامج صنايعية مصر يسلط الضوء على أشهر صناعنا خلال 100 عام
بقلم مريم جاد