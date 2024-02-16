تعيينات الحكومة 2024.. الشروط والمستندات المطلوبة للوظائف

أعلنت الحكومة عن الشروط والمستندات المطلوبة من شباب الخريجين الراغبين في التقديم للتعيين في 1327 منهم 300 بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل في وظيفة مهندس إضافة إلى 250 في وظيفة باحث قانوني و1000 في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع المحافظات إضافة إلى 27 بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل منهم 24 مهندس بناء سفن ثالث و4 في وظيفة أخصائي حاسبات آلي ثالث ج وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية على أن يبدأ التقديم بدءا من أول شهر مارس المقبل 2024 وحتى يوم 16 من الشهر نفسه.

الشروط الواجب توافرها في وظائف وزارة الأوقاف 2024

وحددت وزارة الأوقاف الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس الذي يختص بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية وهي كالتالي

- العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

مستوى المؤهل - مؤهل عال أزهري

- التقدير- ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة الأوقاف 2024

حددت وزارة الأوقاف المستندات التي يجب أن يتقدم بها الراغبون في شغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس.

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثان سارية

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

- الموقف من الخدمة العسكرية

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي