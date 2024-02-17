ملتقى توظيف للشباب في الجيزة.. التخصصات والشروط المطلوبة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنظيم ملتقي توظيفي بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة رنين الاثنين المقبل الموافق 19 من شهر فبراير الجاري 2024، بدء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ولمن تتوفر فيه الشروط سرعة التقديم.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024

وكشفت محافظة الجيزة عن التخصصات المطلوبة للتقديم في الملتقي التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة وهي كالتالي «كاشير - موظف استعلامات - موظفين كوول سنتر - موظف مراقب مخزون - بائع داخلي - موظف أمن إداري - مراقب كاميرات - مندوب توصيل - عامل تحميل وخدمات - باريستا - ويتر»

وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وكشفت المحافظة عن مزايا الوظائف الخالية وبالشرط المطلوبة لوظائف الملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة كالتالي «خريجين فقط - موقف واضح من التجنيد - مرتب ثابت - حافز - تأمين طبي واجتماعي - فرص للترقي».

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بشركة «رنين»، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوم الاثنين المقبل الموافق 19 من شهر فبراير الجاري 2024 بدء من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهرا

كيفية التواصل مع المتقدمين؟

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825»