«رياضة القليوبية» تنظم ندوة عن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية حول تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وبناء الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن مبادرة الطريق نحو جمهورية تمثل إرادة الشعب وتحقيق متطلباته، بحضور 50 من أعضاء برلمان الشباب والطلائع، وذلك في مركز شباب نامول بإدارة شباب طوخ.

تعزيز التعاون الدولي والإقليمي

أدار الندوة الدكتور رأفت صبحي أستاذ العلوم السياسية وعضو المكتب الفني للأمين العام لمجلس النواب، وناقش اللقاء عدة محاور رئيسية شملت «ماذا يعني تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وبناء الشراكات الاستراتيجية»، أي خلق بيئة استثمارية جاذبة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف التعزيز إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والترويج للدولة المصرية وكذلك تطبيق المعايير التنافسية وحماية الاستثمارات من المخاطر فيقوم قطاع الشراكات والتعاون الدولي والإقليمي بالسعي لاستقطاب وبناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يسهم في بناء التحالفات وتقوية شبكة العلاقات في المنطقة.

التعريف بدول البريكس

كما تطرق الحديث للتعريف بدول البريكس، وهي «جنوب أفريقيا، البرازيل، الصين، روسيا، الإمارات، إيران، السعودية، إثيوبيا»، ومصر التي انضمت مؤخرا إلى المجموعة التي تمثل 3.5 مليار نسمة حول العالم، أي 45% من إجمالي سكان العالم، أي أنها تتحكم في ثلث اقتصاد العالم، وتسعى هذه الدول جاهدة إلى إنشاء عملة موحدة، مع تعزيز التعاون بين سلطات الضرائب والجمارك لدول المجموعة بمعنى تتداول المنتجات بعملة الدولة.

أهمية المشاركة السياسية

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن البرنامج يهدف إلى تعليم الشباب أهمية المشاركة السياسية في مجتمعهم، والتوعية بالتغيرات التي تحدث في العالم وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى مساعدتهم على إنماء مهارتهم وقدراتهم، من خلال بناء الوعي السياسي لهم وزيادة معارفهم بالشؤون السياسية والقدرة العلمية على تحليلها بما يزيد من مشاركتهم في بناء مستقبل مصر، طبقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتحقيق التنمية المستدامة نحو الجمهورية الجديدة 2030.